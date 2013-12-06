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В Приморье мать задолжала своим детям почти 400 тысяч рублей

В Приморье мать задолжала своим детям почти 400 тысяч рублей

Фото: Otyrar.kz

Мировой судья Хасанского района вынес приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Женщина не исполняла возложенные на нее обязанности по содержанию двух несовершеннолетних детей, которые проживают и воспитываются в детском доме. Нерадивая мать уже была судима за совершение аналогичного деяния, однако не исполняла судебное решение. Женщина не устраивалась на работу, материально не помогала своим несовершеннолетним детям, в итоге она задолжала почти 380 тыс. рублей алиментов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, признав подсудимую виновной, суд назначил ей за содеянное 7 месяцев лишения свободы. С учетом наказания, назначенного ей ранее по предыдущему приговору, путем частичного присоединения окончательно к отбытию определено 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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