Огнеметчики пятой армии в клочья разнесли «противника» на Сергеевском полигоне. Видеорепортаж Евгения Талова
Лучшие огнеметчики пятой общевойсковой армии участвуют во всероссийском конкурсе «Белое Солнце». Первый внутриармейский этап провели на Сергеевском полигоне, где бойцы соревновались друг с другом в точности стрельбы из штатного оружия. Залпы современных огнеметов гремели как артиллерийская канонада и почти оглушили нашу съемочную группу на месте событий.
На Сергеевском полигоне грозно рычит «Рысь» — современный реактивный огнемет. Те, кто знает подобное оружие по кинокартинам, не увидят привычной струи пламени — огненный шар раскаленного напалма бьет почти на 300 метров вдаль. Но по-настоящему страшен для условного противника старший брат «Рыси» — огнемет по кличке «Шмель» готовят к залпу в соседнем окопе.
Реактивный пехотный огнемет «Шмель» стреляет термобарическим боеприпасом. Т.е. так называемый боеприпас объемного взрыва. Разрыв данного боеприпаса приравнивается к 120-мм фугасному артиллерийскому снаряду.
Раскаленные залпы раз за разом выпускали подразделения огнеметчиков войск радиационной, химической и биологической защиты пятой общевойсковой армии. Это не только ценная практика, но и военная игра. Лучшие огнеметчики воинского объединения участвуют во всероссийском конкурсе «Белое Солнце» — так прошел его первый этап.
Олег Федоренко, начальник войск РХБ защиты 5-й Общевойсковой Краснознаменной армии: «На данном этапе «Белое Солнце» проходят соревнования между огнеметными подразделениями соединений и воинских частей пятой армии. Соответственно, данные огнеметные отделения на данном этапе сдают нормативы по специальной подготовке, тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, физической подготовке...»
Умелый огнеметчик — это почти что снайпер. Термобарический заряд нужно уложить точно в бойницу вражеского ДОТа. Лучшие из лучших в этом деле вскоре встретятся с соперниками на уровне Восточного военного округа. Но «Белое Солнце» выявит не только самых метких стрелков. Во время конкурса огнеметные подразделения войск РХБЗ отрабатывают все элементы боевых действий. Ведь в реальном сражении их оружие зачастую оказывает неоценимую поддержку другим родам войск.
Местность имитирует условия боевой обстановки. Огнеметчики отрабатывают выдвижение на позиции и отступление назад. Парни доказывают, что войска радиационной, химической и биологической защиты умеют работать и в нападении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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