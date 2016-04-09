Лучшие огнеметчики пятой общевойсковой армии участвуют во всероссийском конкурсе «Белое Солнце». Первый внутриармейский этап провели на Сергеевском полигоне, где бойцы соревновались друг с другом в точности стрельбы из штатного оружия. Залпы современных огнеметов гремели как артиллерийская канонада и почти оглушили нашу съемочную группу на месте событий.

На Сергеевском полигоне грозно рычит «Рысь» — современный реактивный огнемет. Те, кто знает подобное оружие по кинокартинам, не увидят привычной струи пламени — огненный шар раскаленного напалма бьет почти на 300 метров вдаль. Но по-настоящему страшен для условного противника старший брат «Рыси» — огнемет по кличке «Шмель» готовят к залпу в соседнем окопе.

Реактивный пехотный огнемет «Шмель» стреляет термобарическим боеприпасом. Т.е. так называемый боеприпас объемного взрыва. Разрыв данного боеприпаса приравнивается к 120-мм фугасному артиллерийскому снаряду.

Раскаленные залпы раз за разом выпускали подразделения огнеметчиков войск радиационной, химической и биологической защиты пятой общевойсковой армии. Это не только ценная практика, но и военная игра. Лучшие огнеметчики воинского объединения участвуют во всероссийском конкурсе «Белое Солнце» — так прошел его первый этап.

Олег Федоренко, начальник войск РХБ защиты 5-й Общевойсковой Краснознаменной армии: «На данном этапе «Белое Солнце» проходят соревнования между огнеметными подразделениями соединений и воинских частей пятой армии. Соответственно, данные огнеметные отделения на данном этапе сдают нормативы по специальной подготовке, тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, физической подготовке...»

Умелый огнеметчик — это почти что снайпер. Термобарический заряд нужно уложить точно в бойницу вражеского ДОТа. Лучшие из лучших в этом деле вскоре встретятся с соперниками на уровне Восточного военного округа. Но «Белое Солнце» выявит не только самых метких стрелков. Во время конкурса огнеметные подразделения войск РХБЗ отрабатывают все элементы боевых действий. Ведь в реальном сражении их оружие зачастую оказывает неоценимую поддержку другим родам войск.

Местность имитирует условия боевой обстановки. Огнеметчики отрабатывают выдвижение на позиции и отступление назад. Парни доказывают, что войска радиационной, химической и биологической защиты умеют работать и в нападении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]