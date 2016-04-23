Более 12 тысяч маленьких приморцев нашли приют под «крылом» «Ласточки»

Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отпраздновал юбилей. За 20 лет под «крылом» «Ласточки» оказались более 12 тысяч детей и подростков с трудной судьбой. Благодаря усилиям сотрудников центра более 7 тысяч маленьких приморцев с инвалидностью обрели возможность двигаться, а значит – полноценно жить.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, учреждение стало, действительно, одной из первых «ласточек» в числе появившихся в крае учреждений в очень непростое для нашей страны время, в конце 90-х.

За два десятилетия муниципальный центр преобразился в современное самостоятельное многофункциональное учреждение. Квалифицированные специалисты занимаются вопросами детской инвалидности, профилактики безнадзорности и комплексной социальной помощи семье и детям. Ежегодно в «Ласточке» проходят реабилитацию более 800 несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, в том числе около 500 детей-инвалидов. Под присмотром сотрудников – около 3 тысяч семей.

Особая гордость «Ласточки» – отделение для детей-инвалидов, открывшееся в селе Гражданка 1 декабря 2014 года. За это время реабилитацию здесь прошли более 1,2 тысячи детей-инвалидов из разных уголков Приморья. Здесь создана универсальная безбарьерная доступная среда для детей-инвалидов: установлены специальные пандусы и подъемник, уложена тактильная плитка. В отделении есть бассейн, специальное реабилитационное оборудование, работают квалификационные кадры.

В прошлом году на базе учреждения создали Службу социального сопровождения семьи, а также Ресурсный центр по реализации программ поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

За эффективную квалифицированную помощь детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на торжестве в честь юбилея «Ласточки» коллективу центра вручили Почетную грамоту департамента труда и социального развития Приморского края. Многие сотрудники отмечены благодарностями главы администрации и Думы Арсеньевского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]