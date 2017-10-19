Андрей Тарасенко вручил государственные награды сотрудникам завода «Прогресс»

Врио uубернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе рабочего визита в Арсеньевский городской округ в понедельник, 19 февраля, посетил авиастроительный завод «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина. Глава региона осмотрел производственные мощности предприятия и вручил его сотрудникам государственные награды.

Как сообщили в администрации края, Андрей Тарасенко побывал на производственных площадках предприятия – посетил литейный цех, где налажено уникальное серийное производство магниевых отливок, цех по изготовлению деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов, оснащенный интеллектуальным комплексом для обработки более 250 видов таких деталей, механический цех, в котором с помощью современных станков с числовым программным управлением осуществляется программная обработка деталей.

Также глава региона осмотрел агрегатно-сборочный цех, цех окончательной сборки и будущий гальванический корпус, строительство которого ведется в настоящее время в рамках федеральной целевой программы. На создание новой производственной площадки будет направлено около 1,5 миллиарда рублей.

В ходе визита Андрей Тарасенко встретился с трудовым коллективом предприятия. Поблагодарив сотрудников завода за отличную работу, глава региона подчеркнул, что «Прогресс» – это уникальное, очень ценное для Приморья производство, поэтому краю важно развивать и совершенствовать его.

Руководитель региона вручил трем работникам предприятия государственные награды. За вклад в разработку и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получили ведущий инженер-конструктор Клавдия Арекина, слесарь-экспериментальщик 6 разряда Юрий Багичев, слесарь-монтажник 6 разряда Анатолий Радченко.

Далее Андрей Тарасенко пообщался с сотрудниками предприятия и ответил на волнующие их вопросы.

Так, одним из первых прозвучал вопрос о развитии внутрикраевого авиационного сообщения с Арсеньевом. Несколько дней назад на территории «Прогресса» была открыта после реконструкции новая взлетно-посадочная полоса, которая пока используется только для приема вертолетов. Однако она может быть задействована и под развитие гражданской малой авиации.

Андрей Тарасенко отметил, что возможность строительства аэровокзала в Арсеньеве сейчас рассматривается. Предполагается, что аэровокзал будет размещен как раз рядом с новой взлетно-посадочной полосой. Для использования полосы под прием гражданских самолетов завод «Прогресс» должен оформить соответствующее разрешение.

Также работники завода пожаловались на качество дорог в Арсеньеве, в частности на улице Станционной. Половина ее была недавно заасфальтирована, а оставшаяся часть – «как после бомбежки». Кроме того, давно назрела необходимость запуска автобусного маршрута по улице.

Ремонт второй половины дорожного покрытия на Станционной запланирован на 2018 год.

Для справки:

«Прогресс» – одно из ведущих предприятий Приморья, имеющее более чем 70-летнюю историю. Созданный в 1936 году как авиаремонтный завод, сегодня «Прогресс», на котором трудятся около семи тысяч человек, занимается не только ремонтом авиатехники, но и ее производством. В арсенале завода – несколько моделей боевых и транспортно-пассажирских вертолетов.

В середине февраля Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина завершила реализацию первого в рамках холдинга «Вертолеты России» проекта по реконструкции заводской аэродромной базы. Теперь пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. В ходе модернизации аэродромной базы «Прогресса» имеющиеся вертолетные площадки были расширены, выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки. Также возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров и шириной 28 метров. На проект реконструкции затрачено более 950 миллионов рублей.

Сегодня авиационное предприятие Арсеньева обеспечено заказами до 2027 года.

Фото администрации Приморского края

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]