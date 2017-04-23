Город здоровья может появиться в Приморье

Бизнес-план строительства Города здоровья в Приморье подготовила китайская компания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Комплекс рекреационно-медицинских услуг, который возведут на острове Русский во Владивостоке в рамках создания российско-китайского Центра международного сотрудничества, будет работать в формате здравницы и принимать гостей из КНР. Об этом сообщает информационный портал «На Дальний Восток» со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, сегодня ведётся работа по созданию комплекса объектов на острове Русский, связанного с конгрессно-выставочной деятельностью вместе с китайским консорциумом.

«Одна из его частей — гостиничный, туристический кластер. Там особый фокус будет на рекреационно-медицинские услуги. По-русски это ближе всего к понятиям «курорт», «здравница», «лечебница». Привозить китайских пациентов для того, чтобы они недельку фактически как в SPA пожили, подышали свежим воздухом, поели хороших морепродуктов, заодно посмотрели красоты», – сказал Алексей Чекунков.

Он отметил, что, вероятнее всего, комплекс построят рядом с бухтой Парис на острове Русский. Строительная компания China Communications Construction уже подготовила бизнес-план возведения Центра международного сотрудничества, его представят в рамках следующего дня китайского инвестора в апреле 2018 года. Стоимость строительства первой очереди Центра международного сотрудничества составит около 45 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]