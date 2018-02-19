Дальневосточного лесного кота не смогли спасти в Приморье
9 февраля 2018 года в Приморский сафари-парк привезли дальневосточного лесного кота. Приморцы нашли кота в лесу в капкане в районе Находки. У зверя был перелом локтевого сустава передней левой лапы.
"К утру 10 февраля кот, к сожалению, умер. Вскрытие показало, что у кота были серьёзные проблемы с сердцем, почками и печенью. Кроме того, в желудке обнаружены остатки полиэтиленовых пакетов", - сообщил Дмитрий Мезенцев.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.01.2018 "Грозу" с. Самарка определили в "больничку" приморского сафари-парка (видео)
-
07.12.2017 В Тернее в капкан поймали дальневосточного лесного кота, охотившегося на кур
-
30.12.2014 В Приморье спасли из капкана редкого дальневосточного лесного кота
-
13.12.2014 Куклачев готов взять на работу кота из Владивостока
-
25.09.2014 Выводок дальневосточного лесного кота впервые попал в объектив видеокамеры
-
31.07.2014 Сотрудники Сафари-парка выпустили в дикую природу лисицу и лесного кота
Добавить комментарий