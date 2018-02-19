Дальневосточного лесного кота не смогли спасти в Приморье

9 февраля 2018 года в Приморский сафари-парк привезли дальневосточного лесного кота. Приморцы нашли кота в лесу в капкане в районе Находки. У зверя был перелом локтевого сустава передней левой лапы.

"К утру 10 февраля кот, к сожалению, умер. Вскрытие показало, что у кота были серьёзные проблемы с сердцем, почками и печенью. Кроме того, в желудке обнаружены остатки полиэтиленовых пакетов", - сообщил Дмитрий Мезенцев.

Публикация от ПРИМОРСКИЙ САФАРИ-ПАРК ШКОТОВО (@safaripark25ru) Фев 18, 2018 в 4:08 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]