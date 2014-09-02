Архив ГТРК «Владивосток»: документальный фильм о легендарной Анне Щетининой «Анна Ивановна»

26 февраля 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения легендарной женщины-капитана Анны Ивановны Щетининой (1908—1999).

Она родилась на станции Океанской под Владивостоком. В 1919 году Щетинина пошла в начальную школу на Садгороде. После вступления Красной Армии во Владивосток школы были реорганизованы, и с 1922 года Анна Ивановна училась в единой трудовой школе на станции Седанка, где в 1925 году окончила 8 классов.

В том же году поступила на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума. После окончания техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и в Петропавловск-Камчатский. 20 марта 1938 года Анна Ивановна была назначена первым начальником рыбного порта города Владивостока. Войну Анна встретила на Балтике, где под бомбежками эвакуировала население Таллина и перевозила стратегические грузы. После войны Анна Щетинина была капитаном судов «Аскольд», «Баскунчак», «Белоостров», «Днестр», «Псков», «Менделеев» в Балтийском пароходстве. С 1949 года работала в Ленинградском высшем инженерном морском училище, с 1951 года — старший преподаватель, а затем и декан судоводительского факультета училища.

В 1963 году стала председателем Приморского филиала Географического общества СССР. Автор книги «На морях и за морями…» (1968).

В 1968 году, к 60-летию Анны Щетининой, студия «Дальтелефильм» создала документальный фильм «Анна Ивановна». В 2018 году исполняется 50 лет со дня выхода этого фильма на большой экран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]