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Бурая гниль пришла в Приморье из Китая

Бурая гниль пришла в Приморье из Китая

Фото: fermilon.ru

Китайский зараженный картофель едва не поступил на прилавки Приморского края. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в партии картофеля было выявлено заболевание – бурая бактериальная гниль картофеля. Оно способно нанести существенный вред сельскому хозяйству.

Более 23 тонн зараженного картофеля поступило из Китая в торговый порт Владивосток. Заражение бурой бактериальной гнилью было подтверждено заключением Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора.

В настоящее время вся партия небезопасной растительной продукции возвращена обратно в Китай.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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