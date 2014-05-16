Бурая гниль пришла в Приморье из Китая

Китайский зараженный картофель едва не поступил на прилавки Приморского края. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в партии картофеля было выявлено заболевание – бурая бактериальная гниль картофеля. Оно способно нанести существенный вред сельскому хозяйству.

Более 23 тонн зараженного картофеля поступило из Китая в торговый порт Владивосток. Заражение бурой бактериальной гнилью было подтверждено заключением Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора.

В настоящее время вся партия небезопасной растительной продукции возвращена обратно в Китай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]