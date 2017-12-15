Аварию на водоводе устраняют в поселке Славянка

В результате порыва водовода остановлена работа котельной. Устранение аварии находится на контроле у вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна.

Ночью 19 февраля произошёл порыв трубы водовода, из-за снижения давления в системе была остановлена котельная, обеспечивающая теплом посёлок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время на месте порыва ведутся сварочные работы, которые планируется завершить до 18.00 19 февраля, после чего начнётся заполнение системы и запуск котельной.

Специалисты отметили, что на социально значимые объекты Славянки вода подвозится автоцистернами.

Ситуация находится на контроле краевых властей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]