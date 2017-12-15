Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:51
  0

Аварию на водоводе устраняют в поселке Славянка

Аварию на водоводе устраняют в поселке Славянка

Фото: Администрация ПК

В результате порыва водовода остановлена работа котельной. Устранение аварии находится на контроле у вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна.

Ночью 19 февраля произошёл порыв трубы водовода, из-за снижения давления в системе была остановлена котельная, обеспечивающая теплом посёлок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время на месте порыва ведутся сварочные работы, которые планируется завершить до 18.00 19 февраля, после чего начнётся заполнение системы и запуск котельной.

Специалисты отметили, что на социально значимые объекты Славянки вода подвозится автоцистернами.

Ситуация находится на контроле краевых властей.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря