Они — будущее экономики Приморья. В крае появляется все больше и больше молодых предпринимателей, которые уже не хотят просто что-то перепродавать. Их цель — производство своих товаров. Подробнее о начинающих, но уже вполне успешных молодых бизнесменах — в нашем следующем сюжете из специального проекта ГТРК «Владивосток» «Приморью — 80. Наша история».

Евгению Полуэктову 32 года. Уже лет 10 он директор собственного небольшого рыбоперерабатывающего заводика. Трудоустроил около 20 человек. Говорит, заниматься собственным бизнесом было тяжело. Тем более, производством. Но теперь в другой сфере себя уже и не представляет.

Евгений Полуэктов, предприниматель: «Настолько уже привычно брать на себя ответственность, работать на себя, что, придя в какую-то структуру, я понимаю, что спорил бы постоянно с руководителем, видя, что что-то должно развиваться как-то иначе».

Когда начинал свое дело, помогли родственники. Без стартового финансового толчка в наше время, к сожалению, невозможно организовать свое дело.

Евгений Полуэктов, предприниматель: «По большому счету, сейчас бизнес упирается в первоначальный капитал. Я вижу массу людей среди моих друзей, знакомых, которые хотят заниматься собственным делом. У них есть какие-то идеи. Но нужен первоначальный капитал, чтобы это начать».

Еще одна сложность любого бизнесмена — сбыт. Сейчас в Приморье ситуация улучшается благодаря федеральным программам.

Евгений Полуэктов, предприниматель: «Минус макроэкономический у нас в том, что у нас сейчас мало покупателей. У нас низкая покупательская способность. Объективно. У нас мало населения в принципе. Здесь выгодно что-то производить, но при этом имея рынок сбыта на западе, либо за границей. В этом плане отличная идея свободный порт Владивосток».

Евгений занимается рыбой, но будущим предпринимателям советует выбрать иную сферу — сельское хозяйство. Здесь и рисков меньше да и краевые власти оказывают серьезную поддержку.

Евгений Полуэктов, предприниматель: «Сейчас достаточно возможностей. Тепличное выращивание. Когда ты не зависишь от погодных условий, каких-то катаклизмов. Тут есть перспективы и это можно сделать при минимальном стартовом капитале. Кроме того, это хорошо субсидируется сейчас».

Несмотря на все трудности, Евгений и его товарищи, кто организовал свое производство, уверяют — это того стоит. Кто не ленится и не боится рисковать, обязательно сможет добиться всего, чего пожелает. И в будущем из этих небольших заводиков и частных ферм обязательно вырастут флагманы экономики Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]