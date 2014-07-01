Количество квот на бесплатные операции в Приморье резко возросло

Высокотехнологичную медицинскую помощь теперь могут получить на пять тысяч человек больше, чем в 2013 году. Тем не менее, специалисты сообщают, что не все пациенты и врачи знают о такой возможности. Порой из-за этого приходится экстренно собирать необходимые документы или даже проводить платные операции. О том, как получить квоту на бесплатную медицину, — далее.

Уже несколько часов в операционной идет кропотливая работа. Чтобы оказаться здесь, пациент несколько месяцев дожидался своей очереди на бесплатную квоту, которую предоставил фонд медицинского страхования. Аортокоронарное шунтирование — сегодня самый распространенный и доступный вид кардиохирургии. Ежегодно в этой клинике больше половины таких операций делают бесплатно.

Сергей Щава, сердечно-сосудистый хирург: «Мы планируем в этом году прооперировать порядка 150 пациентов. Из них сейчас у нас свободно примерно 130 объемов для пациентов, которым нужна операция аортокоронарное шунтирование».

Для получения квоты необходимо направление участкового врача из поликлиники по месту проживания. После этого пациент должен пройти обследования, чтобы исключить противопоказания. Собранные документы нужно отнести в ту клинику, где будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Всего в Приморье таких 26. Плюс две в Хабаровске и одна в Свердловске. Информацию о видах и количестве доступных квот регулярно публикуют на сайте приморского управления обязательного медицинского страхования.

Наталья Филина, начальник отдела по работе с медицинскими и страховыми медицинскими организациями ГУ ТФОМС ПК: «На первом месте востребованности — онкология. Она имеет высокую стоимость и востребованность. Затем — травматология, кардиохирургия — стентирования и коронарное шунтирование. Неотология, вынашивание маловесных детей — сейчас это всё доступно».

В этом списке и эндокринология, например, по квоте можно получить инсулиновую помпу для тех, кто страдает сахарным диабетом. Также востребована и реабилитация после травм. Необходимое оборудование есть во Владивостоке и Свердловске.

Всего в этом году в Приморье выделено более 7200 квот. Ежегодно эта цифра только увеличивается. Специалисты связывают это с большой потребностью среди пациентов, а также с увеличением количества клиник, где проводят такие операции.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]