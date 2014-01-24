Бездомные собаки покусали пожилую жительницу Дальнереченска

В Приморье по заявлению прокурора суд обязал муниципалитет выплатить 300 тыс. рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения безнадзорных собак. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В Дальнереченскую районную прокуратуру обратилась 81-летняя женщина, которая пострадала от нападения собак. Полученные ею травмы лишили ее возможности самостоятельно передвигаться, осуществлять за собой уход.

Поскольку в соответствии с действующим законодательством полномочиями, в том числе по защите населения от безнадзорных животных, наделены органы местного самоуправления, межрайонной прокурор обратился в суд в защиту прав и законных интересов пожилой женщины о компенсации ей морального вреда за причиненный ее здоровью вред.

Решением суда исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены, с администрации Дальнереченского городского округа взыскано в счет компенсации пострадавшей морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.

Вопросы фактического исполнения судебного решения после вступления его в законную силу поставлены на контроль межрайонного прокурора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]