Бездомные собаки покусали пожилую жительницу Дальнереченска
В Приморье по заявлению прокурора суд обязал муниципалитет выплатить 300 тыс. рублей пенсионерке, пострадавшей от нападения безнадзорных собак. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В Дальнереченскую районную прокуратуру обратилась 81-летняя женщина, которая пострадала от нападения собак. Полученные ею травмы лишили ее возможности самостоятельно передвигаться, осуществлять за собой уход.
Поскольку в соответствии с действующим законодательством полномочиями, в том числе по защите населения от безнадзорных животных, наделены органы местного самоуправления, межрайонной прокурор обратился в суд в защиту прав и законных интересов пожилой женщины о компенсации ей морального вреда за причиненный ее здоровью вред.
Решением суда исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены, с администрации Дальнереченского городского округа взыскано в счет компенсации пострадавшей морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.
Вопросы фактического исполнения судебного решения после вступления его в законную силу поставлены на контроль межрайонного прокурора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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