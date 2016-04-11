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ГТРК «Владивосток» объявляет конкурс на главный символ XIV международного телефестиваля «Человек и море». Видеорепортаж Елены Штылиной

ГТРК «Владивосток» объявляет конкурс на главный символ XIV международного телефестиваля «Человек и море». Победителем станет автор самого оригинального художественного проекта. Традиционная визитная карточка фестиваля на этот раз станет воплощением знаменитого маяка Басаргина.

Каменная восьмигранная башня стоит у главных морских ворот города. Вот уже 80 лет она встречает суда, идущие через пролив Босфор Восточный. Здесь, на мысе Басаргина, окруженном валунами и подводными камнями — настоящий простор для фантазии художников. Вот почему маяк Басаргина выбрали символом XIV телефестиваля «Человек и море». Творческий проект ГТРК «Владивосток» впервые поддержало приморское отделение Союза художников России. Совместно мы объявляем о старте конкурса на разработку эскиза символа фестиваля!

Илья Бутусов, председатель приморского отделения Союза художников России: «Этот маяк выбрали для создания какого-то пластического знака. Художникам мы попытались не создавать ограничений в материале. Конечная отборочная стадия конкурса будет реализована в макетах. Кто-то сначала покажет эскиз и мы будем отбирать работы по качественным критериям».

Эскизы работ можно присылать на почту Info@artprim.com до 16 апреля.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый — сбор эскизов «Маяк Басаргина». Далее — работа жюри, объявление победителей конкурса на лучший эскиз и самое главное — презентация макета символа предстоящего фестиваля!

Ольга Зотова, искусствовед: «Участвуют охотно все члены нашей организации — художники, которые работают в каком-то материале. Поскольку все, что в живописи связано с темой маяков — тут мы одни из лучших, не побоюсь похвалить наших художников!»

С условиями конкурса и историей телефестиваля «Человек и море» можно познакомиться на сайте vestiprim.ru. Владивосток в 14 раз станет центром морской документалистики России. Приморские и зарубежные авторы покажут зрителям не только красоту морского пейзажа, но заставят задуматься над многими «морскими проблемами».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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