Выезд на лед в Приморье категорически запрещен!

В Приморье каждый год фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле, пояснили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Всегда необходимо знать и учитывать, что толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

Напомним, если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения «112». Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен.

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся «01» и «101». Вызвать пожарных с городского телефона можно по номерам «01» или «101», а с мобильного телефона – с помощью единого номера «101».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]