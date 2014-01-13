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Режиссер фильма «Лёд» проведет мастер-класс в Приморье

Режиссер фильма «Лёд» проведет мастер-класс в Приморье

Фото: Кадр из фильма "Лед"

Рссийский режиссер Олег Трофимов проведет мастер-класс для кинематографистов Приморья. Его дебютный художественный фильм «Лед» вышел на экраны страны 14 февраля и по итогам первого дня стал лидером кинопроката в стране. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Олег Трофим с командой приехал в Приморье в поисках натуры для съемок своего нового многосерийного художественного фильма. На мастер-классе, который пройдет в молодежной библиотеке "Бук" 21 февраля, режиссер расскажет аудитории о работе с актерами и командой, поделится профессиональными приемами и методами.

Также на мероприятии можно будет пообщаться с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком, обладателем приза “За лучшую операторскую работу” за фильм “Коллектор” на кинофестивале Кинотавр, и Артуром Мирзояном, художником-постановщиком фильмов “Тайна Печати дракона: путешествие в Китай”, “Защитники”, “Вий 3D”.

Мастер-класс состоится 21 февраля в среду, в 19.00, в библиотеке «БукК», улица Светланская, 55. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(423)270-00-51.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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