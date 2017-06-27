В честь 100-летия образования пограничных войск России в Находке откроют новый сквер

28 мая пограничные войска будут отмечать свой профессиональный праздник и круглую дату с момента образования. Подарком и знаком признания заслуг в деле охраны государственной границы станет новый сквер на ул. Лермонтова. Работы по созданию тематической площадки начались в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в управлении благоустройства администрации Находки, весной 2018 специалисты приведут в порядок зелёные насаждения, установят фонари уличного освещения и барельефы.

Так, на участке площадью 5750 кв. метров планируется разбить цветники площадью 120 кв. метров. Вдоль дорожек будут высажены многолетние декоративно цветущие и декоративно лиственные растения, которые сохраняют привлекательность всё теплое время года. В сквере определены места для голубых елей и декоративной изгороди из барбариса Тунберга. Кроме того, будет восстановлен газон. Площадь растительного ковра составит 1450 кв. метров.

Специалисты смонтируют парковые светильники и прожектора ночной подсветки обелиска. На стеле закрепят эмблему пограничных войск и барельефы. Входную группу, выполненную в виде стилизованных пограничных вышек, дополнят информационные стенды.

Кроме того, в соответствии с поручением главы Находки Андрея Горелова, на новое место будет перенесена скульптура женщины-птицы «Алконост». Во время выездного совещания руководитель города поручил подобрать и привести в порядок другую площадку для размещения фигуры из металла авторства Евгения Самбурского. Скорее всего, мифическая птица, которой под силу утихомиривать бури и грозы, «поселится» в соседнем сквере на ул. Лермонтова.

Пограничные войска для Находки имеют особое значение. Расположенная в городском округе Служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю охраняет сотни километров государственной границы – морской и сухопутной. Пограничники отстаивают экономические интересы страны, берегут Японское море от браконьеров, препятствуют проникновению контрабанды. В 2018 году формирование специального назначения ФСБ России отметит 100 лет со дня своего образования. Находкинское подразделение не на много младше – в этом году Службе в городе Находка Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю исполняется 86 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]