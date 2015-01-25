На этой неделе в Артеме пострадавшие от возможно первого криповалютного пожара объединились, чтобы вместе справиться с глобальными трудностями. 10 квартир в элитной многоэтажке выгорели полностью. Двухуровневые апартаменты, их владельцы еще не выплатили ипотеку, не подлежат восстановлению. О том, что и богатые тоже плачут, говорить не стоит, скорее, что подобное ЧП может обрушиться теперь на любого городского жителя, если рядом на полную процессорную мощность кто-то добывает виртуальные деньги. Специальный репортаж об опасности, которой никто не ждал.

Улица Кооперативная, 4. Дом оригинальной архитектуры, относительно стандартных пяти- девятиэтажек. Розовеющий закат очерчивает линию разграничения. До и после пожара. Мы в пекле людской боли. Через три дня после огненной драмы владельцы квартир, дружным ТСЖ, собрались во дворе обсудить как быть и что делать. Пригласили руководство города, пожарных, юрист прибыл сам — просто вышел из подъезда. Собственно, Сергей Третьяков уже третью волну народного гнева берет на себя, хотя просто цитирует законодательство.

Сергей Третьяков, юрист, житель дома по ул. Кооперативная: «Ни одной муниципальной квартиры в этом доме. Это будет не целевое использование денежных средств…»

- Это в центре города останется дом вот такой?

- Почему останется? Наверное, жильцы будут восстанавливать свои квартиры.

- Вы представляете, сколько это стоит?

Он представляет. Ему тоже придется каким-то образом восстанавливать свою квартиру. И подполковник МЧС еще не отошел от шока, тоже местный. А отвечать приходится за всех коллег, которые не смогли помочь дому. А дом № 4, по иронии судьбы, всего в нескольких шагах от 24-ой пожарной части. И эта часть как раз за его спиной.

Максим Терещенко, подполковник МЧС: «В 2.33 поступил сигнал, в 2.35 ни были здесь».

- И цистерна? И вода?

- 24-ой части цистерна находилась здесь.

- Гидрант у вас должен быть?

- У нас нет гидрантов, на территории части есть водомерный узел, который не приспособлен для постановки на него гидранта… На момент прибытия горела мансарда и чердак с правой стороны, были поданы два ствола, один через лестницу, другой газодымовыми защитниками через второй подъезд. Была запрошена помощь, и цистерна подъехала через 10 минут, было принято решение на перелив.

Это видео снято случайными прохожими. В кадр попала пожарная лестница. Воды практически не видно. Зато слышно, как огонь пожирает мансарды.

Роман Вислобоков, житель дома по ул. Кооперативная: «Говорят, было всего четыре человека в части, одна лестница, с которой не справлялись, они ее туда-сюда качали. Если бы через два часа не пришла эта машина из Владивостока, которую люди вызвали сами, под бешеным давлением не начала бы отрубать пожар, весь дом сгорел бы».

Татьяна Кочергина, житель дома по ул. Кооперативной: «Мы на пятом этаже. Конечно, 6 этаж пострадал, это горе. Но сейчас начнет таять снег. Пойдет дождь. У нас есть силы, мы хотим собрать людей, чтобы убрать гарь с крыши. Нам не позволяют подняться. Мы купим тенты, накроем, не будем ступать на край».

В Наталье Быстриковой говорит профессия. Она федеральный судья в отставке. Трудилась в Артемовском городском суде. И все, что случилось с ее квартирой, описывает четко, быстро. Тем страшнее.

Наталья Быстрикова, федеральный судья в отставке, житель дома по ул. Кооперативной: «Я эту квартиру приобрела за два года до выхода в отставку, в ипотеку. И 10 лет честно выплачивала за нее деньги. Мне еще 10 лет платить за квартиру, которой уже нет, и вчера я сделала очередной взнос».

В ночь на 6 февраля сильный ветер разгонял пламя так быстро, что люди только и успевали разбудить друг друга и выскочить в чем были на улицу.

Наталья Быстрикова, федеральный судья в отставке, житель дома по ул. Кооперативной: «Оказалось, что шланги перемерзли, что машины не заправлены водой. Они бояться их заправлять, не отапливаются гаражи и пожарные боятся перемерзания. Это МЧС!»

Все так. Когда пожарная часть в 30 метрах от дома, волей-неволей подмечаешь некие моменты. К тому же федеральный судья в отставке умеет слушать. И ей те самые огнеборцы успели кое-что рассказать.

- Раньше в этой части количество сотрудников было таково, что они по двое на кровати спали. Теперь один в комнате и три кровати свободных.

О причине пожара здесь не спорят. Уверены, причем на 100 %, и злятся на предположения об искрах от каминов, о неисправных теплых полах. Александр Демьянов вызывается показать, откуда пошел огонь. Это ведь как раз над его 24-ой квартирой. Преодолеваем залитый водой подъезд, взбираемся на мансарду, где жили молодые программисты.

Александр Демьянов, студент, житель дома по ул. Кооперативной: «Когда пожар закончился, я на лестничной клетке нашел кучу комплектующих, зашел на чердак, а там стояли огромные стеллажи с меня ростом, где находились кулеры, платы, которые и служили для того, чтобы добывать криптовалюту».

Ольга Катренко: «Что называется, глаз — алмаз у Александра. Он-то и показал нам разницу в счетчиках. Видно квартиру, которая жила обычной жизнью, и квартиру, где зарабатывали на биткоинах».

Собственно, проводка могла бы и выдержать такое напряжение. Но могла не потянуть. Следствие разберется.

Наталья Шведова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Артемовского ГО ГУ МЧС по Приморскому краю: «Мы рассматриваем все возможные версии. Проводится доследственная проверка. Пока не возбуждено уголовное дело».

Пока же факты сами за себя. Это уже дом Саши, его мамы и бабушки. Пожар, начавшийся как раз над ними, оплавил все коммуникации. Канализационная труба сжалась в комок за две минуты.

Татьяна Кочергина: «Со всех розеток вода хлестала, в комнатах ее было по щиколотку».

Александр Демьянов, студент, житель дома по ул. Кооперативной: «Первоочередная задача у нас — это крыша. Все от нас открестились, сказали, ничего делать не будем».

Мансарду вряд ли восстановят, и пятый этаж может стать верхним. Если верить юристу Третьякову, глава Артема в курсе проблем израненной крыши. Его дворовые оппоненты считают, уж слишком ретиво Сергей защищает власть.

Сергей Третьяков, юрист, житель дома по ул. Кооперативной: «Максимально повернута к людям. Оказывается содействие, в том числе и организационное, материальное. Проводят экспертизу за счет средств резервного фонда, глава выделяет средства на эти цели, для того, чтобы на основании экспертизы уже принимать меры по восстановлению кровли либо квартир».

Чуть позже появляется информация о распоряжении главы уже из бюджета выделить 95 тысяч рублей на проведение той самой экспертизы технического состояния дома. По результатам решат, как помочь пострадавшим семьям. А пока погорельцы делают это сами. В одном из банков открыли расчетный счет. Разработали сайт дома. Это прецедент, как и возможная причина всех бед. О том, что можно в прямом, а не только финансовом смысле прогореть, добывая виртуальные деньги, теперь просто обязаны задуматься российские законодатели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]