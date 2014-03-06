Следствие: По факту схода вагонов в Приморье проводится проверка
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов на ст. Гвоздева Приморского края проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Как сообщалось ранее, 20 февраля в 6.43 в районе ст. Гвоздева Приморского края при маневрах произошел выезд вагонов за маневровый сигнал, в результате чего группа вагонов выкатилась на железнодорожный путь. Произошло столкновение с железнодорожными вагонами грузового поезда, прибывающего на 3 путь ст. Гвоздева.
В результате четыре порожних железнодорожных вагона сошли с рельсов. Движения пассажирских поездов на данном участке пути не осуществляется. Пострадавших нет.
В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливается причиненный материальный ущерб. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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