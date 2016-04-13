Строительство моста в Кроуновке завершится к концу года

Строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийске идет в две смены. Выполнено уже 25% запланированных на год работ.

Как сообщили в администрации края, подготовительный период завершен, строительные площадки отсыпаны. Идет сооружение подводной части опор. Бригады строителей работают в двухсменном режиме, единовременно на площадке 30-35 человек, две буровые установки. Необходимо до начала весеннего паводка, когда в реку Кроуновка пойдут ценные породы рыб, завершить работы в русле реки.

Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка планируется к декабрю 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]