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Строительство моста в Кроуновке завершится к концу года

Строительство моста в Кроуновке завершится к концу года

Фото: АО «Примавтодор»

Строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийске идет в две смены.  Выполнено уже 25% запланированных на год работ.

Как сообщили в администрации края, подготовительный период завершен, строительные площадки отсыпаны. Идет сооружение подводной части опор. Бригады строителей работают в двухсменном режиме, единовременно на площадке 30-35 человек, две буровые установки. Необходимо до начала весеннего паводка, когда в реку Кроуновка пойдут ценные породы рыб, завершить работы в русле реки.

Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка планируется к декабрю 2018 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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