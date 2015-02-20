Андрей Тарасенко вручил награды приморцам в преддверии Дня защитника Отечества

Сегодня, 20 февраля, в Приморье прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие более 100 человек со всего края – это сотрудники предприятий, военнослужащие, ветераны, представители общественных организаций, научного сообщества.

Андрей Тарасенко поздравил собравшихся с наступающим праздником, а также вручил государственные и краевые награды.

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены директор по кадрам и социальным вопросам ПАО «Дальприбор» Геннадий Дончак, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ПАО «Дальприбор» Сергей Дьячков, начальник сдаточного производства ПАО «Дальприбор» Геннадий Кириллов, главного конкструктора ПАО «Дальприбор» Александр Ламека, испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов ПАО «Дальприбор» Анатолий Черепанов.

Указом Президента России Владимира Путина почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено шлифовщику 6 разряда Владимиру Костину, звание «Заслуженный лесовод РФ» – главному научному сотруднику лаборатории экологии растительного покрова Ботанического сада-института ДВО РАН Борису Петропавловскому.

В торжественной обстановке Андрей Тарасенко вручил приморцам и региональные награды. Почетную грамоту губернатора Приморского края за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, личный вклад в развитие судостроения и судоремонта получили главный менеджер ПАО «Славянский судоремонтный завод» Иван Воловод и маляр 4 разряда корпусно-докового цеха ПАО «Славянский судоремонтный завод» Александр Лапшин.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые результаты в работе Почетной грамотой губернатора Приморского края награждены начальник цеха АО «Спасскцемент» Анатолий Кучер, член Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Алкарев.

Благодарность губернатора Приморского края объявлена члену общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Первомайского района Владивостока Жумашу Ахметову и атаману Даубихинского городского казачьего общества Арсеньевского городского округа Константину Хананову.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]