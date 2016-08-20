Корабли ТОФ уничтожили субмарину условного противника в Японском море

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" в ходе учений у берегов Приморья успешно обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", маневры проходили совместно с морской авиацией флота. Роль условного противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок флота.

"Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПЛ обнаружили подводную лодку и передали её координаты кораблям. Получив и обработав информацию экипажи БПК, каждый в своём секторе, осуществили комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После этого БПК условно провели противолодочные торпедные стрельбы и фактически выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами", - говорится в сообщении.

Ранее экипажи "Адмирала Трибуц" и "Адмирала Виноградова" успешно поразили артиллерией морские и воздушные цели. Кроме того, были проведены различные частные учения и тренировки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]