Анонс на 21 февраля

21 февраля в администрации Владивостока в 10.00 состоится жеребьевка земельных участков для многодетных семей.

21 февраля во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «БУК» пройдет мастер-класс режиссера Олега Трофима. Также на мероприятии можно будет пообщаться с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком и Артуром Мирзояном, художником-постановщиком.

21 февраля во Владивостоке в 10.00 по адресу ул. Светланская, д.41 а (клуб работников почтовой связи) пройдет ярмарка вакансий.

21 февраля — Международный день родного языка.

21 февраля — Всемирный день экскурсовода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]