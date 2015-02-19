Анонс на 21 февраля
21 февраля в администрации Владивостока в 10.00 состоится жеребьевка земельных участков для многодетных семей.
21 февраля во Владивостоке в 19.00 в библиотеке «БУК» пройдет мастер-класс режиссера Олега Трофима. Также на мероприятии можно будет пообщаться с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком и Артуром Мирзояном, художником-постановщиком.
21 февраля во Владивостоке в 10.00 по адресу ул. Светланская, д.41 а (клуб работников почтовой связи) пройдет ярмарка вакансий.
21 февраля — Международный день родного языка.
21 февраля — Всемирный день экскурсовода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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