В Приморье за сутки потушено 24 пала
Приморские пожарные за прошедшие сутки, 19 февраля, 24 раза тушили палы. Наибольшее число возгораний – в Хасанском районе.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края, по информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, за сутки работники 21 отряда противопожарной службы по охране Хасанского района выезжали на ликвидацию палов 11 раз. Сухую траву тушили в районе сел Ромашка и Перевозное, поселка Славянка. Огонь не перекинулся на жилые строения.
В Хасанском районе создан оперативный штаб, который заседает ежедневно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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