Во Владивостоке прошла презентация фотокниги «Проникновение в Приморье». Видеорепортаж Марии Нетребенко
В объективе — родной край. Во Владивостоке прошла презентация фотокниги, где собраны исключительно приморские пейзажи. Это первый альбом, вышедший в рамках нового издательского проекта «Проникновение в Приморье». Он объединит всех фотографов, которые любят и умеют показать место, в котором они живут.
"Творчество как миссия" - так называется зал музея, посвященный Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Символично, что именно здесь проходит презентация первой фотокниги в рамках издательского проекта «Проникновение в Приморье». В ней 220 прекрасных приморских пейзажей, автор всех - фотограф Виталий Берков. Каждая работа - это не просто снимок, это результат долгих часов и даже дней созерцания и ожидания.
Виталий Берков, фотограф: «Пейзажная фотография подразумевает, что ты должен находиться в этом месте по несколько дней, возвращаться по несколько раз, чтобы поймать нужное состояние и передать ту любовь которую ты выражаешь к этому месту, это самое сложное и не всегда удается».
«Проникновение в Приморье» - это издательский проект, который позволяет увидеть наш удивительный край глазами талантливых фотографов. Даже не просто увидеть, а исследовать.
Марина Баринова, куратор проекта: «Моими соратниками по проекту будут краеведы, историки искусствоведы, с кем можно согласовывать, через что мы проникаем в Приморье?»
Кстати, уже определен автор следующего альбома. Им станет фотограф и блогер Александр Хитров. В отличие от Виталия Беркова он намерен показать не безлюдные пейзажи, а жизнь далеких деревень, и в особенности селян.
Александр Хитров, фотограф: «Дом, старый дом, он будет еще 100-200 лет стоять, а люди приходят и уходят, деревенский взгляд, деревенские мозолистые руки - это самое интересное и то, что бьет в цель».
Кстати, автором альбома может стать каждый фотограф. Главное условие - уметь делать уникальные качественные фотографии, наполненные любовью к родному краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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