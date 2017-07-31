За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 15 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 15 тысяч 652 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 9 млн 44 тыс. 250 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 14 тыс. 618 постановлений о наложении штрафа на сумму 7 млн 598 тыс. 750 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 905 дел на сумму 1 млн 351 тыс. 500 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 129 дел на сумму 94 тыс. рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 106 административных материалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]