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За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 15 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 15 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

Фото: probeg.com

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 15 тысяч  652 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 9 млн 44 тыс. 250 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 14 тыс. 618 постановлений о наложении штрафа на сумму 7 млн 598 тыс. 750 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 905 дел на сумму 1 млн 351 тыс. 500 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 129 дел на сумму 94 тыс. рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 106 административных материалов.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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