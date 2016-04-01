В Приморье задержаны подростки, остановившие поезд ради селфи

Сообщение об экстренном торможении грузового состава на перегоне ст. Реттиховка—ст.Буянки поступило в дежурную часть ЛО МВД России на ст. Уссурийск от дежурной по станции Реттиховка. Машинист был вынужден экстренно останавливать состав, поскольку прямо по ходу поезда находилась группа из пяти подростков. Дети стояли спинами к приближающему составу и не реагировали на предупреждающие звуковые сигналы состава.

После остановки поезда подростки, испугавшись железнодорожников, убежали с насыпи. Через 11 минут, в 18.10, машинист продолжил движение поезда.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на ст. Уссурийск, для проверки данного факта на следующий день на ст. Реттиховка прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Уссурийск майор полиции Александр Хомлюк и младший лейтенант полиции Виталий Чупейда.

Опрошенный машинист вспомнил одного из детей — высокого подростка, у которого была спортивная вязанная шапочка с широкой красной полосой. В ходе поисков инспекторы вышли на 14-летнего подростка с приметной шапочкой. В телефоне его друга были обнаружены фотографии и видео со съемкой на путях. В отношении родителей подростков инспекторами ПДН составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]