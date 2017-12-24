Во Владивостоке открыли после ремонта пешеходный переход в районе Некрасовского путепровода

Во Владивостоке 20 февраля был открыт спуск к остановке общественного транспорта «Некрасовская» надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подрядная организация полностью завершила здесь ремонтные работы: были смонтированы новые железобетонные конструкции лестничного схода взамен поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия и проведены все необходимые строительные работы.

Строителям предстоит еще навести санитарный порядок и убрать временное бытовое помещение рабочих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]