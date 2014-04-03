Родители приморских выпускников могут испытать себя на пробном ЕГЭ

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Приморье. Сдать пробный единый экзамен в рамках всероссийской акции смогут родители школьников, а также представители общественности и органов власти. К акции присоединились более 50 субъектов России. В Приморье акция пройдет в 28 муниципалитетах.

Как сообщили в администрации края, в течение недели родители, представители общественности и органов власти, медийные персоны и спортсмены смогут принять участие в пробном ЕГЭ. Сначала его проведут в Дальнереченске, Уссурийске, Фокино и в нескольких муниципальных районах Приморья. А завершится акция во Владивостоке 28 февраля.

В рамках акции участники смогут пройти через всю процедуру сдачи единого государственного экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, а также как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Родители и все желающие смогут написать работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Единственное отличие во временном регламенте – пробный экзамен займет 30 минут.

По мнению организаторов, акция помогает выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, ответить на все вопросы, связанные с подготовкой и процедурой проведения единого государственного экзамена.

В этом году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]