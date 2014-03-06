После схода вагонов в Приморье угрозы экологии нет

20 февраля, по уточненным данным, утром в 5.43 на станции Гвоздево в Хасанском районе произошло боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда.

В результате произошел сход четырех порожних вагонов, движение поездов по станции было приостановлено. Пострадавших и угрозы для экологии нет.

Для ликвидации последствий схода со станции Уссурийск прибыл восстановительный поезд. Причины произошедшего выясняет комиссия под председательством начальника Дальневосточной железной дороги.

Движение на участке к полудню было восстановлено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]