День защитника Отечества во Владивостоке: возложение цветов, выставка военной техники и солдатская каша
В преддверии праздника, 22 февраля, в Доме офицеров флота состоится торжественное собрание военнослужащих Владивостокского гарнизона, представителей краевой и городской власти, ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности. Завершится мероприятие концертной программой.
23 февраля в 12.00 начнётся торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.
Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в память о владивостокцах, которые отдали жизни за мирное небо над головой.
Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы обещают накормить ею не менее тысячи человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.05.2017 Во Владивостоке состоится возложение цветов, концерт, угощение солдатской кашей
-
20.02.2016 Возложение цветов, выставка военной техники, показательные выступления морской пехоты и угощение солдатской кашей ждут владивостокцев 23 февраля
-
17.02.2016 Уроки мужества проходят во Владивостоке в преддверии Дня защитника Отечества
-
17.02.2015 Владивостокцев приглашают принять участие в праздновании 23 февраля
-
23.02.2014 Как во Владивостоке отметят День защитника Отечества?
-
20.02.2014 Как во Владивостоке отметят День защитников Отечества?
Добавить комментарий