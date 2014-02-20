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День защитника Отечества во Владивостоке: возложение цветов, выставка военной техники и солдатская каша

День защитника Отечества во Владивостоке: возложение цветов, выставка военной техники и солдатская каша

В преддверии праздника, 22 февраля, в Доме офицеров флота состоится торжественное собрание военнослужащих Владивостокского гарнизона, представителей краевой и городской власти, ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности. Завершится мероприятие концертной программой.

23 февраля в 12.00 начнётся торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности.

Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в память о владивостокцах, которые отдали жизни за мирное небо над головой.

Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Организаторы обещают накормить ею не менее тысячи человек. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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