Андрей Тарасенко посетит Японию в составе российской делегации
Врио губернатора Приморья отправится в Японию в составе российской делегации, которую возглавляет министр экономического развтия РФ. Также в состав делегации вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных компаний и бизнеса.
Как сообщили в администрации края, визит продлится с 20 по 23 февраля, в планах делегации – посещение префектур Токио и Аити, осмотр производственных площадок компаний DMG MORI и KawasakiHeavyIndustries, производственных комплексов Toyota и Mitsubishi Electric.
Намечено проведение второго заседания Российско-Японской рабочей группы высокого уровня по конкретизации плана сотрудничества и Открытого диалога Министра экономического развития РФ Максима Орешкина с представителями деловой федерации Японии «Кэйданрэн», в ходе которых врио губернатора Приморья выступит с докладами.
Кроме того, состоится встреча российских делегатов с представителями Японского центра производительности (JPC), Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ (ROTOBO) и Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Японии (RIETI).
Напомним, этот год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России. Страна восходящего солнца является одной из главных инвесторов Приморского края. В настоящее время в Приморье функционирует 31 предприятие с японскими инвестициями, представительства двух японских банков, а также ряд представительств и филиалов крупных японских компаний, таких как «Тройка Инк», «Мицуи энд Ко ЛТД», «Сумитомо Корпорейшн» и других.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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