В Михайловском районе жители сразу нескольких сел стали заложниками конфликтной ситуации. Руководители частных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками, не поделили маршруты. Пока с проблемой разбираются в суде, сельчане пытаются самостоятельно справиться с транспортной проблемой.

- В 14.10 автобус должен уже отсюда отъезжать, а его нет!

Дождутся ли пассажиры дневного рейса в Павловке на этот раз, сказать трудно! С конца декабря прошлого года жители нескольких сел в Михайловском районе без регулярного автобусного сообщения. Некруглово, Новожатково, Первомайское… Населенные пункты оказались в транспортной блокаде.

Татьяна Поддубная, жительница села Павловка: «У меня была плановая операция, а автобусы как раз отменили. И была большая трата денег».

- Тысячу берут чтобы доехать до Михайловки…

Галина Куликова, жительница села Павловка: «Еще люди едут через Разрезуправление. Я там отработала 12 лет и меня берут, а других за шкирку вытаскивают!»

Причина, по которой сельчане лишились общественного транспорта, проста. Перевозчики делили маршруты в Михайловском районе и не смогли между собой договориться. Дело дошло до суда, к решению проблемы подключились районные власти.

Петр Зубок, заместитель главы Михайловского района: «Мы полтора года находились в суде и нас обязали по новой провести аукцион на все маршруты, которые существуют на территории Михайловского района. У нас выиграл «Исток-М» на территории. Скоробогатова проиграла, но по закону взяла у нас карточки на Павловку и на Некруглово. Эти два населенных пункта прежде считаются убыточными и мы повторно объявили конкурс».

Автобус через Павловку и Некруглово, по словам жителей, ходит нерегулярно, да и цена за билет сразу подросла. Заметив на горизонте долгожданную маршрутку, сельчане спешат к водителю узнать причину отклонения от графика и выяснить почему повысилась оплата за проезд?

- Вы в какие дни хоть сюда ходите?

- У вас же есть расписание.

- Расписание есть, но автобус — не каждый день. В расписании цена за билет 80 рублей, а с нас по 100 берут!

- Ну, это не ко мне!

Между тем контролировать цены на проезд в пассажирском транспорте должна государственная инспекция дорожного надзора. Тем, кто пытается незаконно нажиться на маршрутах, пусть и нерентабельных, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Решить наболевшую транспортную проблему власти Михайловского района намерены в ближайшее время. До конца февраля они принимают заявки от желающих осуществлять пассажирские перевозки на территории района.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]