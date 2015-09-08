День корейского инвестора пройдет во Владивостоке

День корейского инвестора состоится во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета 5 марта. В мероприятии примут участие зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Кроме того, по инициативе Председателя Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея господина Сон Ен Гиля на полях Дня инвестора будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.

Первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием Корейских инвесторов на сумму свыше 250 млн долларов. Участие в нем приняли такие компании, как «Хендэ», «ЛС Нетворкс» и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]