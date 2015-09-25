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Еще несколько фигурантов появились в деле пляжа «Юбилейный» во Владивостоке. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Дело по незаконному строительству на пляже «Юбилейный» принимает новый оборот. Администрация Владивостока подала в суд на застройщика, который установил на пляже гостиницу из контейнеров, летние кафе, сцену и другие нежилые помещения. Стоит отметить, что сегодняшнее слушание не стало первым. В последний раз суд приобщил к делу еще несколько фигурантов.

К противостоянию администрации Владивостока и местных бизнесменов присоединились и федеральные ведомства. Представители росрыболовства считают, что строительство могло навредить охраняемой акватории и поддерживают инициативу мэрии Владивостока снести незаконные постройки на пляже «Юбилейный».

Екатерина Шинкаренко: «Сейчас под снос могут попасть не только гостиничный комплекс из контейнеров, но и многочисленные летние кафе. По мнению администрации Владивостока, все эти сооружения мешают свободному доступу к воде, нарушая законодательство».

Стоит отметить, что прошлым летом пляж «Юбилейный» получил, по сути, новое дыхание. Фудкорт под открытым небом привлек сюда тысячи отдыхающих. Однако главной причиной раздора между местными властями, бизнесменами и горожанами стала двухэтажная постройка из контейнеров. Помещение появилось на месте аварийного здания детской спортивной школы и раздевалки для любителей зимнего плавания. Им обещали, что в новом комплексе можно будет переодеваться в тепле и комфорте. И, казалось бы, всё для этого было сделано.

Илья Шадрин, директор компании-застройщика на пляже «Юбилейный»: «Но, к сожалению, администрация города вышла в арбитражный суд с иском о наложении мер в виде запрета использования данной временной конструкции, поэтому в этом году мы были вынуждены отказать всем любителям зимнего вида плавания в использовании данного сооружения, хотя оно готово и фактически его можно было использовать».

По словам застройщика, контейнеры не всегда будут занимать место на пляже. Если судебные тяжбы прекратятся в пользу бизнесменов, здание преобразуют в федерацию зимнего плавания, а архитектурный облик постройки будет органично вписываться в окружающую среду. На этом заседании сдвигов в деле не произошло. Следующее слушание назначено на 14 марта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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