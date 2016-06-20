В свободном порту Владивосток стартовало производство теплооборудования повышенной эффективности

Компания «Наладка-ДВ» приступила к выпуску современных и энергоэффективных блочных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии. Проект стоимостью более 11 млн рублей резидент свободного порта Владивосток реализует по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В портфеле инвестора находится уже порядка 100 контрактов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, современное оборудование применяется в строительстве новых многоквартирных жилых домов, а также в рамках программ реконструкции уже эксплуатируемого жилья. Конечному потребителю применение блочного теплового пункта и узлов учета тепловой энергии позволяет существенно снижать затраты на коммунальные услуги, достигая экономии в 50 процентов.

«Во всех тепловых пунктах осуществляется автоматическое регулирование температуры отопления, то есть погодная компенсация. Автоматика легко настраивается в соответствии с параметрами здания и позволяет получить хорошую экономию за счет устранения весенних и осенних перетопов», - объясняет генеральный директор ООО «Наладка-ДВ» Владимир Латышев.

Предприниматель говорит, что решение стать резидентом свободного порта Владивосток было принято с учетом имеющихся льгот и преференций. Помимо снижения налогов, статус резидента свободного порта Владивосток также помогает получить расположение и доверие деловых партнеров и заказчиков.

Как отмечал ранее генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов: «Для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, таможенная процедура свободной таможенной зоны, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка».

«Со своей стороны мы создаем для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. Чтобы новые предприятия открывались на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направления развития Дальнего Востока», - ранее подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действует 471 резидент. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций 382,5 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]