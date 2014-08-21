Во Владивостоке состоялась презентация книги воспоминаний одного из самых популярных и авторитетных политиков Приморья, депутата Верховного Совета и Госдумы России с 1990 года, сейчас — члена Совета Федерации — Светланы Горячевой. Книга издана тиражом в тысячу экземпляров, в продажу она не поступит. Как говорит сама Светлана Горячева, все книги подарим жителям Приморья.

Излишне говорить, что презентация такого издания — уже само по себе яркое событие в общественно-культурной жизни края. Почти 30 лет в большой политике и всегда — на острие самых судьбоносных для всей страны событий. 21 февраля 1991 года, когда Светлана Горячева от имени сподвижников выразила свой протест тогдашней политической вакханалии, вошел в историю современной России.

Светлана Горячева, член Совета Федерации РФ: «Я видела, что через короткое время будет разрушена моя великая страна, что все идет к этому, что люди будут брошены в нищету, что бесчестно будет проведена приватизация. Тогда уже я это понимала очень хорошо».

На волне демократических изменений начала '90-х именно сотрудники приморского комитета по телевидению и радиовещанию стали инициаторами выдвижения Горячевой в депутаты тогда еще Верховного Совета РСФСР.

Светлана Горячева, член Совета Федерации РФ: «С тех пор прошло много лет и многое мне пришлось пережить. После политического заявления как только меня не называли и не обзывали, и физически пытались со мной расправиться, много чего было, но я не жалею о том, что тогда я это сделала».

Вся книга воспоминаний Светланы Горячевой, несмотря на чисто женское и трогательное название «Далёк мой путь» — это и захватывающий триллер о нравах в эшелонах власти, и философский трактат о Родине так, как ее понимают те, кто по-настоящему любит и гордится, и политический памфлет в адрес тех, кто рядом юлил и лицемерил в угоду конъюнктуре, и лирический взгляд на тех, кто вместе был всегда по-настоящему. Вот как раз об этом — настоящем — книга Светланы Горячевой, железной леди российской политики. А впрочем, нет! Это книга красивой, обаятельной и очень доброй женщины. Нашей с вами, приморской, землячки.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]