Во Владивостоке на новых очистных фильтрах «Спецзавода №1» начались пусконаладочные работы
Во Владивостоке на мусоросжигательном «Спецзаводе №1» специалисты завершили монтаж новых фильтров и в среду, 21 февраля, вместе с приглашенным инженером из Санкт-Петербурга приступили к пусконаладочным работам. Дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов.
Как утверждает пресс-служба администрации города, по результатам проверок Росприроднадзора, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры качество атмосферного воздуха в районе предприятия на сегодняшний день соответствует всем гигиеническим нормам.
Напомним, во исполнение поручения Президента России от 28.12.2017 г. о проверке соблюдения требований законодательства в области окружающей среды и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при эксплуатации мусоросжигательного завода, Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю совместно с представителями Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры был организован мониторинг и проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, сажи, метантиола, этантиола и формальдегида.
Всего было отобрано и проанализировано 75 проб атмосферного воздуха и выполнено 511 исследований. По итогам всем проверок превышений предельно-допустимых концентраций исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе «Спецзавода № 1» не выявлено. Фактов ненадлежащей работы газоочистного оборудования, а также неучтенных источников выбросов и вредных веществ не выявлено, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Мониторинг за состоянием атмосферного продолжается. Проверки надзорными органами в отношении владивостокского мусоросжигательного завода проводятся на регулярной основе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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