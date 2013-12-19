Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе ресторана "Шилла" во Владивостоке

По жалобе гражданина 14 сентября 2017 г. сотрудники Роспотребнадзора проверили ресторан "Шилла" во Владивостоке, принадлежащий ООО "Даль-аллегро". В ходе осмотра помещений предприятия, находящихся там вещей, документов, продукции были установлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», технического регламента ТС 022/2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно:

– не организована ежедневная оценка качества полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовых блюд,

- разделочные инвентарь (ножи) не имеют специальной маркировки;

- на замороженных полуфабрикатах собственного производства (мясные, рыбные) отсутствует информация об условиях хранения и сроках годности;

- в 4-х образцах из 10 установлены отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям: обнаружены БГКП (колиформы), при гигиеническом нормативе: не допускаются.

- не внедрены и не поддерживаются процедуры обеспечения безопасности производства пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП;

- на хранении в складском помещении (морозильная камера) выявлена пищевая продукция в количестве 5 упаковок общим объемом 5 кг без маркировки на русском языке;

Как сообщает сайт Роспотребнадзора, по окончании административного расследования в отношении ООО «Даль-Аллегро» составлены три протокола об административных правонарушениях: по ст. 6.6, 14.43 ч. 1 и ст. 14.43 ч. 2 КоАП РФ.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности: по ст. 6.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей, по ст. 14.43 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100000 рублей, по ст.14.43 ч. 2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Все постановления о назначении административных наказаний в отношении ООО «Даль-Аллегро» вступили в законную силу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]