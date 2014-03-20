Находкинский судоремонтный завод не будет признан банкротом

Руководство предприятия и представители Федеральной налоговой службы города Находка подписали мировое соглашение, которое утвердил краевой Арбитражный суд.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Новости Находки", иск о банкротстве завода налоговики подали в конце сентября 2017 года. С тех пор суд неоднократно откладывал рассмотрение дела или не давал ему хода. Спустя почти пять месяцев сторонам удалось достичь согласия — иск о банкротстве оставлен без рассмотрения, а завод обязался заплатить налоговые долги перед местным и федеральным бюджетами – их общая сумма составляет 234 млн рублей. В том числе задолженность завода перед федеральным бюджетом составляет 232,516 млн рублей, перед региональным и местным бюджетами — 1,592 млн рублей.

Напомним, в период подготовки к Саммиту АТЭС 2012 года и строительства двух знаменитых владивостокских мостов Находкинский судоремонтный завод изготавливал для моста через Босфор Восточный 52 панели весом от 99 до 360 тонн. Для этого заводу пришлось покупать специальное оборудование и строить полтора километра выездных путей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]