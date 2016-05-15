Круизный сезон стартует в Приморье
26 февраля к берегам Владивостока первый раз в 2018 году пришвартуется круизный лайнер «Amadea». Морской гигант, путешествующий под флагом Багамских Островов, доставит в край около 600 туристов, большинство из которых – граждане Германии.
Как рассказали во Владивостокском морском терминале, судно вышло из японского порта Йокогама 18 февраля и уже побывало в портах Нагоя, Кобе, далее на пути лайнера – Хиросима и Канадзава.
«После этого точкой захода станет Владивосток – единственный российский порт, включенный в круизный маршрут», – отметили специалисты.
В Приморье судно прибудет 26 февраля в 07.00. По традиции туристов встретят праздничной программой. На верхней площадке Морского вокзала путешественников поприветствуют творческие коллективы и отряд барабанщиц Дальневосточного рыбохозяйственного университета.
Туристы пробудут в крае до 18.00. В течение дня путешественники успеют познакомиться с самыми яркими достопримечательностями Приморья.
Далее «Amadea» направится в порты Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечная точка путешествия туристов – китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.
В этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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