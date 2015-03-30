Клин клином: В Приморье с лесными пожарами будут бороться отжигами травы
Готовность лесопожарных сил Приморья к ликвидации лесных пожаров и меры по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров к весеннему пожароопасному сезону, обсудили в среду, 21 февраля, на заседании комиссии при администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл первый вице-губернатор Александр Костенко.
Этот вопрос сегодня вызывает определённое беспокойство, так как очаги палов уже есть. Леса горят в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском районах и в Уссурийске.
Как сообщает пресс-служба администрации края, в Приморье планируется бороться с лесными пожарами с помощью профилактических отжигов. Они начнутся уже в ближайшие дни в Пограничном, Надеждинском, Шкотовском районах и Уссурийском городском округе.
На сегодня в Приморье дислоцированы семь пожарных поездов, они могут оперативно выдвигаться на тушение пожаров.
Вице-губернатор Александр Костенко акцентировал внимание на том, что меры, проведённые по предупреждению лесных пожаров, были недостаточными, в частности, в Хасанском районе. Главе района первый вице-губернатор поручил заменить руководителя районной комиссии по ЧС.
В этом году край подвержен угрозе засухи от Владивостока до Лучегорска. Особо засушливыми будут Хасанский, Пограничный, Октябрьский районы и Уссурийский городской округ.
«Надежды что погода поправит ситуацию до мая практически нет. Мало снега. Соответственно высокая пожароопасность. Почва сухая», – отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.
По итогам заседания комиссии было решено определить дату начала пожароопасного сезона в этом году 15 марта. Все силы и средства, задействованные в предупреждении и ликвидации пожаров, должны быть готовы. Это, в частности, краевая база авиационной, наземной охраны и защиты лесов, МЧС и другие ведомства.
Напомним, только за 19 февраля приморские пожарные 24 раза привлекались к тушению палов. Наибольшее число палов – в Хасанском районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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