Клин клином: В Приморье с лесными пожарами будут бороться отжигами травы

Готовность лесопожарных сил Приморья к ликвидации лесных пожаров и меры по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров к весеннему пожароопасному сезону, обсудили в среду, 21 февраля, на заседании комиссии при администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл первый вице-губернатор Александр Костенко.

Этот вопрос сегодня вызывает определённое беспокойство, так как очаги палов уже есть. Леса горят в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском районах и в Уссурийске.

Как сообщает пресс-служба администрации края, в Приморье планируется бороться с лесными пожарами с помощью профилактических отжигов. Они начнутся уже в ближайшие дни в Пограничном, Надеждинском, Шкотовском районах и Уссурийском городском округе.

На сегодня в Приморье дислоцированы семь пожарных поездов, они могут оперативно выдвигаться на тушение пожаров.

Вице-губернатор Александр Костенко акцентировал внимание на том, что меры, проведённые по предупреждению лесных пожаров, были недостаточными, в частности, в Хасанском районе. Главе района первый вице-губернатор поручил заменить руководителя районной комиссии по ЧС.

В этом году край подвержен угрозе засухи от Владивостока до Лучегорска. Особо засушливыми будут Хасанский, Пограничный, Октябрьский районы и Уссурийский городской округ.

«Надежды что погода поправит ситуацию до мая практически нет. Мало снега. Соответственно высокая пожароопасность. Почва сухая», – отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

По итогам заседания комиссии было решено определить дату начала пожароопасного сезона в этом году 15 марта. Все силы и средства, задействованные в предупреждении и ликвидации пожаров, должны быть готовы. Это, в частности, краевая база авиационной, наземной охраны и защиты лесов, МЧС и другие ведомства.

Напомним, только за 19 февраля приморские пожарные 24 раза привлекались к тушению палов. Наибольшее число палов – в Хасанском районе.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]