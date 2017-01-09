Приморье вошло в пятерку самых популярных у туристов регионов России

По итогам исследования, проведенного аналитическим агентством ТурСтат, край занял четвертую строчку в рейтинге самых востребованных регионов среди российских туристов в 2017 году.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, перечень был составлен без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее посещаемыми стали Краснодарский край – за 12 месяцев прошлого года он принял 15,8 миллионов туристов, Московская область – гостями этого региона стали 14,1 миллиона человек (в том числе 230 тысяч иностранцев), и Республика Крым – ее посетили 5,4 миллиона российских граждан.

Приморский край, привлекший на свою территорию в прошлом году более 4 миллионов туристов, включая 640 тысяч зарубежных гостей, расположился на четвертой строчке рейтинга.

В департаменте туризма Приморья отметили, что в начале февраля этого года аналитическое агентство ТурСтат также определило самые популярные туристские города России по итогам 2017 года. Владивосток занял в рейтинге четвертое место.

В 2017 году Приморский край признан одним из лучших регионов России по темпам развития туризма. По итогам Всероссийского рейтинга, проведенного Министерством культуры России, край занял третью строчку, уступив первенство лишь Москве и Московской области.

В 2017 году Приморский край посетили более 4 миллионов российских и иностранных граждан. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на треть. Самым массовым среди зарубежных турпотоков в Приморье по традиции стал поток из Китая – из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.

По итогам 2017 года сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила 1 миллиард рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]