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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировке подразделений антитеррора ВВО

Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировке подразделений антитеррора ВВО

Фото: prk24.ru

Более 2,5 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке подразделений антитеррора, которая прошла в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в семи регионах России. Об "Вести: Приморье" сообает со ссылкой на ТАСС.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялась масштабная тренировка подразделений антитеррора. Всего к участию было привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой техники", - ссообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

На тренировке военные отработали блокирование и ликвидацию "бандитов", оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы проведения операции. Также они тренировались отражать попытки условных террористов проникнуть на военные объекты. Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих и радиационную и химическую разведку в районах выполнения задач.

Чтобы создать максимально близкую к боевой обстановку, использовалось большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б, автомобили повышенной проходимости "Урал" и "Камаз".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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