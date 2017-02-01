Анонс на 22 февраля
22 февраля во Владивостоке в ДВФУ пройдет промышленный форум «Локомотивы роста».
22 февраля во Владивостоке в Доме офицеров флота состоится торжественное собрание военнослужащих Владивостокского гарнизона, представителей краевой и городской власти, ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности. Завершится мероприятие концертной программой.
22 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Химки-Подмосковье». Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.
22-25 февраля г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Открытие 22 февраля в 15.00.
22-25 февраля г. Большой Камень, ледовая арена (ул. Приморского Комсомола, 6). Краевой этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (2005-06 гг.р.).
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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