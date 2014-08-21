«Вести: Приморье. Интервью»: «Русский мир» охватывает все континенты Земли
«Вести: Приморье. Интервью» с Александром Зубрицким, директором дальневосточного филиала фонда «Русский мир».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
02.02.2018 «Вести: Приморье. Интервью» с Александром Роликом
-
30.06.2017 «Новая экономика Приморья». Интервью с Александром Шворой
-
24.05.2017 «Вести: Приморье. Интервью» с Александром Ашуркиным
-
13.11.2015 Интервью с директором амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Юрием Дарманом.
-
26.09.2014 Интервью с директором департамента по делам молодежи Приморского края Александром Кайдановичем
-
21.08.2014 Интервью с Александром Передней, директором департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
Добавить комментарий