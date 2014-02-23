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Бойцы джиу-джитсу Владивостока отпразднуют День защитника Отечества на татами

Бойцы джиу-джитсу Владивостока отпразднуют День защитника Отечества на татами

Фото: Администрация г. Владивостока

В пятницу, 23 февраля, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Владивостока по джиу-джитсу. Турнир приурочен к предстоящему празднику – Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу.

За звание чемпионов будут сражаться около 200 спортсменов, в том числе из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств.

Чемпионат будет организован в соответствии с международными правилами KJJIF (Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу) по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Соревнования пройдут в двух дисциплинах – kakuto-system (полноконтактные поединки) и ne-waza (борьба).

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 23 февраля в 11.00. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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