Бойцы джиу-джитсу Владивостока отпразднуют День защитника Отечества на татами
В пятницу, 23 февраля, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Владивостока по джиу-джитсу. Турнир приурочен к предстоящему празднику – Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу.
За звание чемпионов будут сражаться около 200 спортсменов, в том числе из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств.
Чемпионат будет организован в соответствии с международными правилами KJJIF (Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу) по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Соревнования пройдут в двух дисциплинах – kakuto-system (полноконтактные поединки) и ne-waza (борьба).
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 23 февраля в 11.00. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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