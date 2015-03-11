Выставка, посвященная женскому образу, откроется в залах Приморского Союза художников
Выставка произведений приморских художников «Она», посвященная женскому образу, откроется 27 февраля в 17.00 в залах Приморского отделении «Союза художников России». Тема выставки навеяна наступающей весной, особым настроением, связанным с женщиной, чей праздник отмечается по традиции в начале марта.
Выставка «Она» посвящена девочкам, девушкам, женам, женщинам, загадочным, прекрасным, любимым и любящим. Экспозиция будет работать по 18 марта. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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