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Выставка, посвященная женскому образу, откроется в залах Приморского Союза художников

Выставка, посвященная женскому образу, откроется в залах Приморского Союза художников

Выставка произведений приморских художников «Она», посвященная женскому образу, откроется 27 февраля в 17.00 в залах Приморского отделении «Союза художников России». Тема выставки навеяна наступающей весной, особым настроением, связанным с женщиной, чей праздник отмечается по традиции в начале марта.

Выставка «Она» посвящена девочкам, девушкам, женам, женщинам, загадочным, прекрасным, любимым и любящим. Экспозиция будет работать по 18 марта.  Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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