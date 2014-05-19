Получателям дальневосточных гектаров упростят процедуру создания кооперативов в Приморье
Владельцы дальневосточных гектаров смогут получить грант на создание кооператива сразу после его регистрации. Соответствующие изменения намерены внести в Постановление Правительства РФ, cообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorsky.ru.
На сегодня в Приморье создано восемь кооперативов. Максимальный размер гранта на его создание составляет 30 миллионов рублей. В числе основных условий получения гранта – кооператив должен проработать не менее года и иметь в наличии не менее 40% собственных средств.
По словам вице-губернатора Валентина Дубинина, сейчас есть предложения внести изменения в Постановление Правительства РФ и упростить процедуру создания кооператива для получателей дальневосточных гектаров. Данные изменения позволят получать гранты непосредственно с даты регистрации кооператива. А также оплачивать лишь 20% стоимости приобретений, указанных в плане расходов.
Сегодня предприятия сельскохозяйственной кооперации вносят существенный вклад в экономику Приморья. В их ведении находится около 10% посевных площадей, 9% поголовья крупного рогатого скота. На долю сельскохозяйственной кооперации приходится около 10% краевого валового производства сельскохозяйственной продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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