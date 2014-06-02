За неубранные сосульки управляющие компании в Приморье заплатят по 300 тысяч рублей

До 300 тысяч рублей могут заплатить управляющие компании за не убранные с крыш домов и придомовых территорий наледи и сосульки.

Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, удаление наледей и сосулек с крыш многоквартирных домов – один из обязательных видов работ по обслуживанию жилищного фонда. Неисполнение либо несвоевременное выполнение этих работ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Кроме того, если неубранная сосулька или наледь привела к травме или смерти человека, руководители обслуживающих организаций несут уже уголовную ответственность.

В Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ уже возбуждено около 70 административных дел.

Краевая государственная жилищная комиссия призывает управляющие компании и ТСЖ своевременно очищать кровли зданий от наледи, снега и сосулек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]