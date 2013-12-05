В Приморье осужденные готовятся ко Всероссийскому конкурсу "Калина красная"

В рамках музыкального кружка участники действующего в учреждении вокально-инструментального ансамбля «Старый архив» репетируют исполнение авторских песен и игру на музыкальных инструментах.

Более 10 лет в исправительной колонии №33 в Приморье функционирует кружок, где осужденные обучаются вокалу и игре на музыкальных инструментах. В процессе занятий из талантливых осужденных сформировался вокально-инструментальный ансамбль под названием «Старый архив», который готовит музыкальную программу известных песен в авторском исполнении к каждому мероприятию, проводимому в учреждении.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю, на всероссийский конкурс «Калина красная» осужденные готовят песни «Тёмная ночь» и «Мы все хотим быть немного лучше» в авторском исполнении, с музыкальным сопровождением на синтезаторе и гитарах.

Всероссийский конкурс «Калина Красная» проводится ежегодно. В течение года проводятся отборочные конкурсы в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Производится запись сольных исполнителей и ВИА. Лучшие материалы отбираются сотрудниками территориального управления ФСИН и отправляются в Москву организаторам конкурса. Победители конкурса выступят на финальном гала-концерте в одном из регионов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]